Кои са най-важните фактори при избора на подвижна работна площадка?

Изборът на подвижна работна площадка е стратегическо решение, което пряко влияе върху безопасността, ефективността и разходите по всеки строителен или индустриален проект. Правилната машина осигурява стабилен достъп до височина, минимизира риска от инциденти и оптимизира времето за изпълнение.

В тази статия експертите от Щайгер БГ, занимаващи се с отдаване под наем и продажба на подвижни работни площадки, ще обяснят по-подробно кои технически и организационни фактори са решаващи при подбора на подемна техника и как да избегнете най-честите грешки.

Кои са основните технически критерии при избор на подвижна работна площадка?

Подборът на подходяща подвижна работна площадка изисква инженерна преценка. Не е достатъчно машината да достига желаната височина – необходимо е да се съобразят множество параметри.

Височина на работа и реален обсег

Първата стъпка е определяне на необходимата работна височина. Важно е да се прави разлика между височина на платформата и работна височина, която включва и обсега на оператора. Практиката показва, че винаги е разумно да се предвиди резерв от няколко метра, за да се избегне опасно разтягане или нестабилност.

Страничен обхват и позициониране

При обекти с архитектурни препятствия вертикалното издигане не е достатъчно. В такива случаи от значение е страничният обхват. Артикулиращите стрели позволяват работа над машини, козирки или други елементи, без да се налага преместване на съоръжението.

Товароносимост

Всеки модел има ясно дефинирана максимална товароносимост. Тя трябва да включва:

1. Теглото на операторите

Необходимо е да се изчисли реалният брой хора, които ще работят едновременно.

2. Инструменти и оборудване

Монтажната техника често увеличава общото натоварване значително.

3. Допълнителни материали

При фасадни или монтажни дейности често се транспортират елементи с немалка маса.

Пренебрегването на този параметър е сред основните причини за нестабилност и технически инциденти.

Състояние на терена

Типът настилка определя дали е необходима машина за груб терен или модел за вътрешна употреба с гуми, които не оставят следи. При работа върху неравна повърхност стабилизаторите са задължителни, а носимоспособността на почвата трябва да бъде предварително оценена.

Добрата предварителна оценка на терена намалява риска от пропадане и странично накланяне.

Как да изберем правилния тип подвижна работна площадка?

Технологичният напредък предлага различни конструкции, всяка със специфично предназначение. Подходът следва да бъде базиран на реалните нужди на проекта.

Най-често срещаните варианти са:

автокранове – подходящи за повдигане на тежки товари и монтаж на конструктивни елементи на голяма височина;

автовишки – осигуряват мобилен достъп до височина при ремонтни и поддържащи дейности;

самоходни вишки – предлагат висока маневреност и ефективност при работа в индустриални и строителни обекти;

ножични платформи – използват се при вертикално издигане върху равни повърхности;

верижни самоходни вишки – подходящи за работа върху неравен или мек терен, където стабилността е критична;

телескопични товарачи – комбинират функции на подемна техника и товаро-разтоварна машина;

мотокари и други подемни машини – прилагат се при вътрешна логистика и складиране на материали.

Изборът между тези решения зависи от спецификата на проекта, височината, товароносимостта и характеристиките на терена.

Кои са най-честите грешки при подбора?

Дори когато се използва съвременна техника, неточната оценка на условията на обекта може да доведе до сериозни рискове. Често се подценяват характеристиките на терена, избира се машина единствено според цената на наема, пропускат се указанията на производителя или не се извършва предварителен оглед.

В резултат се стига до допълнителни разходи, забавяния и повишена опасност за екипа.

Работата на височина изисква не само подходящо оборудване, но и прецизно планиране. Когато техническите параметри са съобразени с реалните условия, проектът се изпълнява по-безопасно, по-ефективно и с по-добър контрол върху ресурсите.