Пулев към американския бизнес: Вратата на България е отворена

Вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев обсъди с ръководството на Американската търговска камара в България възможностите за повече американски инвестиции, развитие на изкуствения интелект, иновациите и технологичния трансфер.

В срещата участваха президентът на AmCham Bulgaria Томи Вер Елст и главният изпълнителен директор Иван Михайлов., съобщиха от правителствената пресслужба

"Съединените щати са ключов стратегически партньор за България - както в геополитически, така и в икономически план, в редица сектори с висока добавена стойност. Нашата врата е отворена за американския бизнес и сме готови за всякаква форма на взаимодействие", заяви Пулев.

Фокус върху високите технологии и изкуствения интелект

Сред приоритетните сектори по време на разговора са били енергетиката, изкуственият интелект, иновациите, технологичният трансфер и високотехнологичните производства.

Според вицепремиера България има възможност да привлича повече инвестиции с висока добавена стойност, ако използва по-активно наличните европейски и национални инструменти.

Пулев подчерта, че държавата вече е изградила институционална рамка за по-добра координация и по-бързо обслужване на стратегическите инвеститори. Целта е бизнесът да разполага с ясна точка за контакт и с по-ефективна връзка между отделните институции и финансовите инструменти.

"Целим да дадем пълна подкрепа - административна и с ускорено обслужване - на стратегическите партньори. Всякакви насърчителни мерки, процеси и координация, които можем да осигурим", посочи той.

Търсят се нови стимули за иновативния бизнес

По време на срещата е обсъдена и възможността за нови насърчителни мерки за иновативните компании и индустрии.

"Проучваме всички видове насърчителни мерки, които са релевантни и приложими в рамките на ЕС, както и в глобален мащаб", заяви Пулев.

По думите му при подготовката на подобни промени трябва да се прави конкретен анализ на разходите и ползите, така че всяка мярка да има ясно измерим икономически ефект.

"Вече имаме силен интерес от международни научноизследователски и развойни центрове към България. За нас е важно да развиваме технологичния трансфер и да създаваме реална добавена стойност за българската икономика", каза още вицепремиерът.

От AmCham Bulgaria поставиха акцент върху необходимостта от стабилна и предвидима бизнес среда. Според представителите на организацията дългосрочните инвестиционни решения изискват ясни правила, устойчиви политики и предвидима регулаторна рамка.

Те посочиха и значението на иновациите и подходящите стимули за запазването на конкурентоспособността на България.

Частен капитал за инфраструктурата

Сред темите е бил и новият законопроект за публично-частните партньорства, подготвен от Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията.

Според Пулев новата рамка трябва да създаде реално работещ механизъм за привличане както на публичен, така и на частен капитал за инфраструктурни проекти.

"Трябва да намерим начини да мобилизираме частен капитал, за да извършим цялостна модернизация на инфраструктурата в страната - в енергетиката, транспорта и свързаността. Искаме това да бъде наистина практична и работеща рамка", заяви той.

Обсъдени са и възможности за допълнително активизиране на икономическите отношения между България и САЩ чрез съвместни бизнес делегации и форуми, които да създадат повече преки контакти между компании от двете страни.