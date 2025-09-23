До 21 дни живот на батерията на HUAWEI WATCH GT 6 и тренировъчен гласов асистент на български

Вдъхновени от посланието "Ride the Wind", моделите от серията HUAWEI WATCH GT 6 са създадени, за да дадат на потребителите усещане за свобода и лекота, докато упражняват своите активности извън дома и се наслаждават на по-здравословен стил на живот. Новите смартчасовници остават верни на традициите на GT серията, която съчетава по забележителен начин премиум модно излъчване и функционалност. Те предлагат впечатляващ супер дълъг живот на батерията до 21 дни и много прецизно GPS позициониране, което ги прави идеални за ежедневно носене и при множество спортни активности.

Водеща технология осигурява дълъг живот на батерията и прецизно позициониране

Серията HUAWEI WATCH GT 6 идва с усъвършенствана батерия със силициев анод и повишена енергийна плътност, която има специална форма и осигурява 65% по-голям капацитет от предишния модел. С този ъпгрейд HUAWEI WATCH GT 6 Pro и GT 6 46 мм предлагат до 21 дни издръжливост при умерено използване , а стилните GT 6 41 мм издържат до 14 дни при типична употреба. Независимо дали ги носите всеки ден или ги слагате за продължителни разходки, можете да разчитате на тях, без да се притеснявате, че батерията ще се изтощи.

Серията HUAWEI WATCH GT 6 включва и обновена система за позициониране Sunflower. В спортове като бягане по трасе, каране на колело или хайкинг, прецизните GPS данни са изключително важни не само за маркиране на маршрута и изчисляване на ефективността на тренировката, но и за безопасността, защото гарантират, че не се отклонявате от трасето дори в отдалечени райони. Точният GPS дава по-надеждни данни за представянето като темпо, дистанция, изкачване, които са важни за оптимизиране на тренировките и проследяване на прогреса във времето. Без значение дали навигирате по градски улици или изследвате отдалечени области, това подобрение гарантира прецизно проследяване на вашите тренировъчни маршрути и данни за разстоянията.

Недостижима естетика

HUAWEI WATCH GT 6 Pro идва с елегантен повдигнат 46мм корпус и 5,5% по-голям екран от предшественика си. Подобрена е и яркостта на екрана, която достига 3000 нита и гарантира ясна четимост дори под директна слънчева светлина. Изработен от премиум материали като сапфирен кристал, тяло от титаниева сплав от авиационен клас и нанокристално керамично покритие, той е гарантирано издръжлив и излъчва изтънченост. Часовникът идва в три варианта с различни каишки/верижки — кафява тъкана, елегантна сребриста и издръжлива черна от еластомер. Така се предлага универсална пригодност за работа, пътуване или спорт като се гарантира високо качество и премиум излъчване.

HUAWEI WATCH GT 6 идва в две версии за различни вкусове. 46 мм версията е вдъхновена от колоезденето със своя свеж зелен цвят в комбинация с елегантен безел в три тона. А 41 мм версията идва с иновативни въртящи се уши, които гарантират по-пълно и удобно прилепяне около китката, което я прави перфектна за най-различни стилове и поводи.

Серията HUAWEI WATCH GT 6 предлага персонализируеми циферблати от над 100 000 дизайнерски творения по целия свят, като позволява на потребителите с един поглед да следят пулс, крачки, време и нива на стрес. В периода от 19 септември до 30 октомври 2025 г. клиентите, които закупят HUAWEI WATCH GT 6 и го свържат с приложението HUAWEI Health, получават 50% отстъпка за 1-месечен и 1-годишен VIP пакет за циферблати, с което могат да спестят до 35 евро.

По-добър фитнес с обновени режими за тренировки

Серията HUAWEI WATCH GT 6 предлага за първи път виртуално измерване на мощността при колоездене, което дава на велосипедистите най-прецизният, научно обоснован начин за измерване на интензитета по време на тренировка. Тази иновативна възможност е базирана на задълбочено изследване, включващо хиляди симулации и усъвършенствано моделиране на съпротивлението на вятъра, проведено в най-модерна лаборатория с вятърен тунел. Благодарение на обширното тестване, часовникът осигурява много точни изчисления на виртуалната мощност при колоездене, което го прави важен инструмент за сериозните ентусиасти. Можете да проследите мощността при колоездене директно на китката в реално време с прецизност, която доближава тази на специализираните устройства. Това позволява фина настройка на интензивността на тренировките и адаптиране на тренировъчния план с по-голяма точност.

Серията HUAWEI WATCH GT 6 предлага и разширени функции за бягане по трасе, ски и голф и дава на потребителите по-усъвършенствани и професионални възможности за спортуване на открито.

Подобрено управление на здравето с повече информация

Смартчасовниците HUAWEI WATCH GT 6 използват новата система TruSense™, която извежда грижата за здравето на следващото ниво. Посредством засичането на различни показатели тя осигурява детайлен анализ на здравето и наблюдение на сърдечно-съдовата система, гарантирайки цялостна грижа за духа и тялото през цялото денонощие. Новодобавеното HRV измерване е функцията, която е много желана от спортните ентусиасти и позволява оценка в реално време на тренировъчния статус с цел подобряване на ефективността на възстановяване.

Тези часовници дават прецизна информация за физическото и емоционално състояние, докато предлагат специално разработени функции за подобряване на кондицията при нужда. Младите професионалисти често наблюдават флуктуации в здравните метрики, когато са под напрежение. При други, по-релаксирания подход към натоварването крие скрити рискове от нерегегулярни тренировки или липсата им. За да отговори на тези различни предизвикателства, функцията за здравна картина в серията HUAWEI WATCH GT 6 е напълно обновена със задълбочен персонален анализ. Тя интегрира данни от различни показатели, включително емоции, тренировки, сърдечно здраве и качество на съня и прилага авангардни алгоритми, за да изведе на преден план тенденциите в промяната на здравето. Посредством интуитивно и ясно обобщение тя помага на потребителите да осъзнаят промените във физическата си кондиция, да получат персонализирани здравни напомняния и препоръки и да изградят по-здравословни и устойчиви навици като качествен сън с конкретни измервания, започвайки с малки ежедневни промени.

HUAWEI WATCH GT 6 Series вече и с нови функционалности за България

В България серията HUAWEI WATCH GT 6 пристига и с две допълнителни възможности, които ще направят смарт изживяването още по-пълноценно. За първи път потребителите ще могат да използват NFC плащания чрез приложението QUICKO, а тренировъчният гласов асистент вече е достъпен и на български език.

Цена и наличност

Считано от 19.09. до 04.11.2025 г. часовниците от серията HUAWEI WATCH GT 6 ще се предлагат в комплект с HUAWEI FreeBuds SE 3 и услугата HUAWEI Health+, достъпна безплатно за първите 3 месеца. Пълните условия за услугата са достъпни в приложението HUAWEI Health. Цветът на слушалките в комплекта може да варира според наличностите. Офертите са валидни до изчерпване на количествата на препоръчителни цени както следва: WATCH GT 6 Pro Titanium: 999 лв. (€510,7), Black Silicon: 749 лв. (€382,9), Brown Woven: 799 лв. (€408,5), WATCH GT 6 Black Rubber: 499 лв. (€255,1), Green Woven: 549 лв. (€280,7), Grey Leather: 549 лв. (€280,7), White Leather: 499 лв. (€255,1), Milanese: 599 лв. (€306,2), Brown Woven: 549 лв. (€280,7), Black Silicon: 499 лв. (€255,1), Purple Silicon: 499 лв. (€255,1). Офертата важи до 04.11.2025 или до изчерпване на количествата в официалната партньорска мрежа на Huawei за България, която включва A1, Vivacom, Yettel, Технополис, Техномаркет, верига магазини Зора и избрани партньори на дистрибутора Поликомп.

Повече информация HUAWEI WATCH GT 6 Pro може да намерите тук, а за HUAWEI WATCH GT вижте тук.