Apollo ex machina: AI може да пише и стихове, но добри ли са?

Apollo ex machina е първият конкурс за генерирана поезия от изкуствен интелект. Целта е да се види дали поезията, написана от машина, е добра.

Създателят на сайта “Дигитални истории” Георги Караманев заяви, че разчита да се постигне съвместна работа между хората и AI.

В предаването “България сутрин” Караманев добави, че темата с поезията му е важна, като припомни, че преди година в два поредни конкурса у нас в топ 10 попаднаха генерирани стихове.

"В единия случай това беше моя провокация. Това даде ясно да се разбере, че не вече не само не можем да различим човешкото от генерираното, но изкуственият интелект може да пише по-добре от 90% от хората, които се смятат за поети. Вече живеем в различен свят", подчерта Караманев.

Пред Bulgaria ON AIR Георги сподели, че много хора се включват с дигитални стихове.

“Търсим стандартния подход. Вече сме обърнали парадигмата, опитваме се да пишем като изкуствен интелект. Вече нищо не може да бъде доказано, затова не изискваме доказателства в конкурса. Ще е интересно, ако някой се включи със свои стихове, които представя за генерирани от изкуствен интелект", коментира създателят на сайта "Дигитални истории".

"Извън експеримента това си е сериозен конкурс. До 1 декември събираме стиховете. Известни поети ще влязат в журито. Имаме парична награда за първо място, книжни за подгласниците. Поезията липсва в ежедневието. Обществото трябва да се провокира. Писането на поезия е с цел да се изразиш", обясни Караманев.

