Къде в Европа хората най-много използват изкуствен интелект?

Европейците възприемат изкуствения интелект (ИИ), но някои страни са по-склонни от други, показват нови данни. От стартирането на ChatGPT на OpenAI през 2022 г., повече от 1,2 милиарда души по света са използвали инструменти с ИИ, според доклад на Microsoft.

Това е по-бърз темп на приемане от други основни технологии, включително интернет, персоналния компютър и смартфона.

Днес Европейският съюз е начело в приемането на ИИ, особено най-богатите му страни, се казва в доклада. Ирландия е лидер в блока, като 41,7% от хората използват ИИ редовно в ежедневието или работата си. Следват Франция (40,9%) и Испания (39,7%), съобщава Euronews.

В другия край на спектъра са Румъния (15,3%) и Гърция (17,7%), където хората в ЕС е най-малко вероятно да използват ИИ в ежедневието или работата си.

Поглеждайки отвъд ЕС, Норвегия и Обединеното кралство също са фанатици на тема ИИ: 45,3% от норвежците и 36,4% от британците използват ИИ редовно, показват данните от доклада.

Microsoft заяви, че в световен мащаб приемането на ИИ е тясно свързано с икономиката на страната. В Глобалния север приемането е около 23%, в сравнение с 13% в Глобалния юг.

Въвеждането на изкуствения интелект е по-бързо и в страни със силна електрическа, свързана и компютърна инфраструктура. Въпреки това, близо четири милиарда души по света живеят в региони, където тези фактори остават предизвикателство.

"Разликата се дължи не само на достъпа до инструменти с изкуствен интелект, тя отразява по-широки неравенства в инфраструктурата, образованието и езика“, се казва в доклада.