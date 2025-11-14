Бащата на Мъск: САЩ са обречени, бялото население ще се превърне в малцинство

САЩ са обречени, а бялото население ще се превърне в малцинство, каза Ерол Мъск, баща на милиардера Илон Мъск.

79-годишният бизнесмен видимо се разгневи, когато влезе в спор с Дони О'Съливан от CNN в интервю за предаването MisinfoNation: White Genocide.

Тезата на Ерол се фокусира върху твърденията за "геноцид над бели“ срещу южноафрикански фермери, прокарвани от Илон Мъск и Доналд Тръмп по-рано тази година.

О'Съливан каза на Мъск, че "най-голямата грижа в момента и защо мисля, че Южна Африка е голяма тема за разговори в САЩ е, че Америка през следващите 20 години ще се превърне за първи път в историята си в малцинствена бяла страна“.

"Превръщането на белите в малцинство ще бъде много, много лошо нещо, което може да се случи“, каза Мъск.

"Искате ли да видите САЩ да пропада? Защо? Не харесвате коли или електрически автомобили? Не харесвате технологии? Или какво е това? Искате да се върнете в джунглата?“, каза още Мъск.

Бащата на Илон добави, че не вярва, че малцинствата са били потискани в Южна Африка по време на апартейда, което предизвика остра реакция от страна на О'Съливан, който изглеждаше видимо възмутен от аргумента.

Мъск добави, че "никога не е виждал“ потисничеството на малцинствата в Южна Африка по време на апартейда и каза, че вярва, че белите южноафриканци "са се поучили от Европа“.

"И потискали милиони чернокожи хора в продължение на десетилетия?“, отговори О'Съливан.

We spoke to Errol Musk, Elon's Musk's dad, for MisinfoNation: White Genocide Sunday 8p ET on CNNhttps://t.co/eB4k7f1crR pic.twitter.com/TSzKbf4xef — Donie O'Sullivan (@donie) November 13, 2025

"Не! Как потискат? Знаете ли, ние им дадохме работа, ние ги нахранихме. Те израснаха от малка в огромна група. Това не е потисничество, това ги храни! Пораствате само ако сте нахранени. Започвате от 800 хиляди и ставате 50 милиона, ако сте нахранени! Хранихме ги, за бога! Стига с тези глупости", каза разгневеният Мъск.

Докато О'Съливан каза, че Мъск трябва „да разбере, че чернокожото население тук е било толкова потиснато по време на апартейда“, бизнесменът каза в отговор, че "никога не е виждал това потисничество, за което говорите“.

"Никога не сте го виждали?“ О'Съливан отговори и след като Мъск удвои усилията си, добави: „Да, защото си бял".

Фокусът върху превръщането на населението на САЩ в бяло малцинство произтича от последните прогнози на Бюрото за преброяване на населението, които установиха, че демографските данни биха могли да доведат до превръщането на белите в малцинство до 2045 г.

Данните показват, че малцинствата ще съставляват общо 51% от населението през следващите 20 години, включително 24,6% испаноговорящи, 13,1% чернокожи и 7,9% азиатци.

Интервюто идва седмици след скандален репортаж на The New York Times, в който се твърди, че Ерол е обвинен в сексуално насилие над пет от децата си и доведените си деца от 1993 г. насам. В репортажа се твърди, че обвиненията са причината синът му Илон, най-богатият човек в света, да е отчужден от баща си от години.