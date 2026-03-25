Плановете на NASA: База на Луната за $20 млн до 2033 година

NASA разкри планове за изграждане на постоянна база на Луната на стойност 20 милиарда долара. Новият ръководител на космическата компания Джаред Айзъкман, който се присъедини към агенцията през декември, обяви "промяна на фокуса“, ​​като даде приоритет на лунно местообитание, което позволява "дългосрочно човешко присъствие“.

Той каза, че NASA ще прекара следващите седем години в изграждане на станцията на южния полюс на Луната в рамките на десетки мисии.

Художествените илюстрации на базата включват футуристични роувъри, комуникационни устройства, слънчеви панели, модули за обитаване и стартови площадки на повърхността на Луната.

Станцията ще представлява следващата стъпка към "постигането на почти невъзможното“, каза Айзъкман и добави, че това ще "осигури американското лидерство в космоса“.

"Ще има еволюционен път към изграждането на първия постоянен повърхностен пост на човечеството отвъд Земята и ние ще поведем света със себе си“, каза Айзъкман на конференция в централата на NASA във Вашингтон.

"Този ​​път целта не са знамена и отпечатъци. Този ​​път целта е да останем“, категоричен е Айзъкман.

Трите фази на NASA

NASA добавя, че изграждането на лунната база ще се осъществи в три фази.

Първата включва преминаване от редки мисии към "повтарящ се“ подход, който увеличава темпото на лунната активност. Втората фаза ще включва преминаване към полуобитаема инфраструктура, включваща марсоходи и други форми на транспорт. Накрая, за третата фаза NASA "ще достави по-тежка инфраструктура, необходима за непрекъснато човешко присъствие на Луната“.

Това ще включва многофункционални местообитания, създадени от Италианската космическа агенция, и лунни превозни средства от Канадската космическа агенция.

To build a sustained human presence on the Moon, we are building @NASAMoonBase, prioritizing surface operations and scalable infrastructure. - Frequent robotic landings and mobility testing including MoonFall drones

- Starting in 2027 nearly monthly cadence of equipment and… pic.twitter.com/3T00Y450kO — NASA Administrator Jared Isaacman (@NASAAdmin) March 24, 2026

"Жилищният модул“ ще бъде широк три метра и дълъг шест метра (10 на 20 фута) с маса около 15 тона.

Той ще има колела, което ще му позволи лесното придвижване по повърхността на луната. Освен това е напълно самодостатъчен, осигурявайки енергия и топлина за обитателите.

Модулът в момента е проектиран да може да поддържа двама астронавти за период между седем и 30 дни – или по-голям екипаж за кратки периоди в случай на спешност.

NASA заяви, че плановете ѝ за лунна база включват и роувър под налягане, проектиран от Японската агенция за аерокосмически изследвания (JAXA).

Това е мобилно местообитание, което може да позволи на астронавтите да изследват много по-далеч, отколкото позволяват настоящите лунни разходки, поддържайки двама членове на екипажа, докато преминава през лунната повърхност.

Роувърът ще се гордее с роботика, камери, сензори и научни инструменти, действайки като "мобилна лаборатория“ за изследователски дейности.

"Целта е ясна: да се изгради основата за трайна лунна база и да се направи следващата стъпка към Марс“, написа г-н Айзъкман в X.

В знак на препратка към надпреварата срещу Китай за изграждане на постоянна база на Луната, Айзъкман каза: "Часовникът тече в това съревнование между велики сили и успехът или провалът ще се измерват в месеци, а не в години".

Той добави, че "изграждането на база ще изглежда бледо в сравнение с това, което ще можем да постигнем през следващите години“.

NASA също така обяви, че за да се съсредоточи върху проекта за лунна база, ще преустанови плановете за създаване на Lunar Gateway – своята лунна орбитална космическа станция.

"Агенцията възнамерява да спре Gateway в сегашния му вид и да пренасочи фокуса си към инфраструктура, която позволява устойчиви операции на повърхността“, каза ръководителят.

Орбиталната лунна станция Gateway е била предназначена да служи както като точка за трансфер на астронавти, пътуващи към Луната, така и като платформа за изследвания.

Спирането на инициативата не е напълно изненадващо – някои я критикуваха като финансово разточителна или като отклоняваща вниманието от други лунни амбиции.

Отлагането му ще позволи пренасочване на усилията и ресурсите към изграждането на базата близо до стратегически важния южен лунен полюс, обясни Айзъкман, което вече е било цел.

Миналия месец NASA заяви, че пренарежда програмата си Artemis, която претърпя множество забавяния през последните години, тъй като се стреми да гарантира, че американците могат да се завърнат на повърхността на Луната до 2028 г.

Тази цел остава непроменена, но американската космическа агенция променя програмата си за полети, за да включи тестова мисия преди евентуално кацане на Луната, за да подобри "мускулната памет“ при изстрелване.

Това стратегическо преразглеждане дойде на фона на многократни забавяния на мисията Artemis 2, която първоначално трябваше да излети още през февруари, но сега е насочена към началото на април. Тя е предназначена да види първия прелет покрай Луната от повече от половин век.