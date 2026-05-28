Meta пуска платени абонаменти за Instagram, Facebook и WhatsApp

Meta стартира платени абонаментни планове за Instagram, Facebook и WhatsApp, което е сериозна стъпка към диверсификация на приходите на компанията извън рекламния бизнес.

Ръководителят на продуктовото направление на Meta Наоми Глайт обяви новината във видео в Instagram, като съобщи, че се въвеждат Facebook Plus, Instagram Plus и WhatsApp Plus на глобално ниво, като се планират и допълнителни пакети за бизнеси, създатели на съдържание и продукти с изкуствен интелект.

Ходът идва на фона на засилен натиск от инвеститори заради огромните разходи на компанията за изкуствен интелект. Meta прогнозира капиталови разходи между 125 и 145 млрд. долара за годината, основно за изграждане на AI инфраструктура и центрове за данни.

След новината акциите на компанията се повишиха с близо 3%. Според информацията Instagram Plus и Facebook Plus ще струват по 3,99 долара на месец, а WhatsApp Plus – 2,99 долара.

Какво ще предлагат платените версии?

Платените версии ще предлагат допълнителни функции като по-подробна статистика, анализ на гледанията на истории, по-широк обхват на аудиторията и повече възможности за персонализация на профила.

WhatsApp Plus ще се фокусира върху персонализацията, включително премиум стикери, мелодии и теми.

От компанията заявиха, че в бъдеще планират да обединят услугите под обща платформа, наречена Meta One.

През 2023 г. Meta вече въведе платени, безрекламни версии на Facebook и Instagram в Европа, за да отговори на изискванията на законодателството на ЕС за защита на личните данни.