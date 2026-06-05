AI агенти в екипа: От еуфория към измерими резултати за софтуерните компании

Автономните агенти с изкуствен интелект постепенно се превръщат от помощни инструменти в активни участници в софтуерните екипи, а бъдещето на софтуерното инженерство принадлежи на смесени екипи от хора и AI "колеги", които работят съвместно, повишават продуктивността и поемат все по-голяма част от рутинните инженерни задачи. Това коментира Майкъл Боустридж, главен изпълнителен директор на Exadel, в предаването "Футуризъм" по Bloomberg TV Bulgaria с водещ Антон Груев.

Компанията Exadel се насочва към автономното инженерство в края на 2024 г., когато идентифицира това направление като една от най-значимите тенденции в развитието на изкуствения интелект. В резултат разработва Exadel Colleague - решение, което според Боустридж е създадено не като инструмент, а като "колега", способен да работи съвместно с инженерните екипи.

По думите му съществената разлика между агентните системи и традиционните AI инструменти е начинът, по който те участват в работния процес. Автономните агенти могат да откриват и отстраняват грешки, да преглеждат код, да създават нов код и да изпълняват инженерни задачи денонощно без необходимост от постоянен човешки контрол.

Според Боустридж следващият етап в развитието на софтуерните организации ще бъде създаването на смесени екипи от хора и автономни агенти. Компаниите ще могат да конфигурират различни типове AI агенти според конкретните си нужди и задачите в отделните проекти.

Сред основните ползи от агентните системи е по-последователното използване на изкуствения интелект и повишаването на ефективността. Боустридж посочва, че разработеното от Exadel решение може да постигне същите резултати с около 60% по-ниско потребление на токени в сравнение с традиционното използване на големи езикови модели.

Въпреки нарастващата роля на автономните системи той подчертава, че човешкият фактор остава ключов. Според него човешката проверка е необходима както за гарантиране на качеството на крайния резултат, така и за спазването на корпоративните изисквания за сигурност и вътрешни политики.

По време на разговора беше засегната и темата за недостига на кадри в технологичния сектор. Въпреки развитието на AI компаниите продължават да изпитват нужда от инженери по данни, системни архитекти и специалисти по внедряване на решения. Боустридж е категоричен, че българските специалисти притежават необходимите качества, за да се адаптират успешно към новата среда, в която фокусът ще бъде поставен върху решаването на все по-сложни проблеми.

Като следваща стъпка в развитието на индустрията изпълнителният директор на Exadel очерта визията за изграждането на автономни фабрики за софтуерно инженерство, в които хората и AI агентите ще работят съвместно за по-бързо разработване на решения и по-висока ефективност. Според него именно това ще бъде един от основните фокуси на компанията през следващите две до три години.

Целия разговор с Майкъл Боустридж може да бъде гледан в предаването "Футуризъм" по Bloomberg TV Bulgaria всеки четвъртък от 21.30 ч.