Глобален срив на СhatGPT, Claude и Grok

Популярните платформи за изкуствен интелекст ChatGPT, Claude и Grok претърпяха глобален срив, съобщават уебсайтът DownDetector, който заяви, че се наблюдава пик на сигналите, както и потвърдени прекъсвания на работата им.

За проблеми с ChatGPT са докладвали близо 40 000 потребители.

Прекъсването е засегнало и България, където ChatGPT не зареждаше известно време.

Макар прекъсванията в работата на ИИ да не са особено необичайни, интересно е да се види, че и трите платформи са “извън строя” едновременно.

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Cursor, ИИ агент, също потвърди прекъсване в работата си поради прекъсванията на Grok и Claude. Изглежда, че Gemini на Google засега не е засегнат.

Въпреки скока в броя на потребителските сигнали по същото време, Google не е потвърдил прекъсване.

Основният проблем може да е свързан с Microsoft Azure, където също се наблюдава скок в броя на сигналите за прекъсвания, пише 9to5google. И трите платформи разчитат на Azure за облачни услуги, макар че в сместа има и други доставчици, включително Google.