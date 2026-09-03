Катя Ивкова: Сигнал срещу доц. Кунчев е предаден на органите

Здравният министър Катя Ивкова заяви пред bTV, че оставката на доц. Ангел Кунчев е подадена по негово желание, но има и други обстоятелства, заради които министърът не се е възползвала от възможността да го помоли да остане на поста.

Сред тях са сигнал за възможно въздействие по държавна процедура и втори трудов договор на доц. Кунчев с Националния център по заразни и паразитни болести.

Твърденията на Ивкова идват след острата критика на доц. Ангел Кунчев, че промените в Регионалните здравни инспекции (РЗИ) могат да разклатят система, изграждана с години, и да изплашат хората, които работят в нея.

Ивкова подчерта, че уважава професионалния път на доц. Кунчев. “Заявлението за напускане беше подадено от него. Тъй като сме работили и преди, той още от около две години ми е споменавал, че вече иска наистина да се пенсионира, придобива право на пенсия. Това е първият аспект, поради който не съм се възползвала от възможността да го помоля да остане“, обясни министърът.

Ивкова обаче подчерта, че другият и по-важен аспект е, че са получени сигнали, които я насочват към възможно въздействие от страна на доцент Кунчев по така известната държавна процедура за обработката на комарните популации. Сега, нито съм разследващ орган, нито пък през медиите искам да разследвам, но все пак е важна информация, поради която и аз споделям. Полученият сигнал съм изпратила до компетентните органи“, каза министърът.

Конфликт на интереси

“Установих съвсем наскоро, че доцент Кунчев има втори трудов договор с Националния център по заразни и паразитни болести. Вие знаете, че като главен държавен здравен инспектор доц. Кунчев има ключова роля не само по отношение на държавния здравен контрол, но и надзора на заразните болести“, заяви Ивкова и направи уточнение, че не може да се определи дали в случая има конфликт на интереси.

Ивкова разкри още, че сигналът за възможното въздействие съдържа конкретни твърдения.

“Има съмнение за въздействие върху служители в Министерство на здравеопазването по отношение на критериите за определение на участниците и съответно с оглед на конкретен изпълнител“, каза тя.

По думите ѝ сигналът е писмен и е входиран. Тя допълни, че и служител на Министерството на здравеопазването е заявил, че ще предостави писмена информация по случая.

Министърът уточни, че доц. Кунчев към момента не е освободен. Той е подал заявление за напускане с едномесечно предизвестие и реално няма да бъде служител на Министерството на здравеопазването от 26 септември. В момента той е в отпуск до средата на септември.

Ивкова заяви, че вече има идея кой може да бъде негов заместник, но отказа да назове име, преди да настъпи моментът за назначението.