Шефът на Nvidia: Няма никакъв шанс AI да унищожи света до 2030 година

Ръководителят на производителя на чипове Nvidia Дженсън Хуанг заяви, че изкуственият интелект няма да се развие до степен, която да доведе до изчезването на човечеството в рамките на няколко години. Предприемачът отхвърли подобни твърдения като преувеличени и ги определи като "апокалиптични сценарии“.

Дженсън Хуанг, съосновател и главен изпълнителен директор на компанията за чипове за изкуствен интелект, чиято пазарна оценка достига 5 трилиона долара, определи като "безотговорни“ твърденията, направени в социалните мрежи от бившия изследовател в Anthropic Джейкъб Коксън, че изкуственият интелект може да стане "свръхчовешки“ и да унищожи човечеството в рамките на десетилетието.

Не идва края на света

"2030 г. няма да бъде краят на света. Вероятността това да се окаже краят на света е нулева. Няма нужда да се плашат хората. Това е безотговорно“, каза Хуанг в интервю за CBS News.

Изявленията на Коксън, подкрепени от двама други изследователи от компанията, създала системата с изкуствен интелект Claude, предизвикаха международен дебат относно опасностите и липсата на контрол върху ИИ, докато компаниите се надпреварват да разработват все по-мощни модели.

Американски законодатели разкритикуваха компаниите за ИИ заради свързаните с тях рискове, а Anthropic публикува доклад за заплахите, в който подробно се описва как престъпници, групировки с държавна подкрепа, доставчици на шпионски софтуер, учени и пропагандатори са се опитвали да използват мощните модели на компанията за проектиране на ракети и бомби, създаване на смъртоносни патогени и шпиониране на дисиденти.

Дарио Амодей, изпълнителен директор на Anthropic, Сам Алтман, ръководител на OpenAI (създателя на ChatGPT) и Илон Мъск призоваха за забавяне на развитието на тази технология.

Доналд Тръмп обаче отхвърли опасенията относно развитието на ИИ, наричайки ги "измама“ и "конспирация“, и добави, че забавянето на темпото може да даде предимство на Китай.

В неделя Скот Бесент, министърът на финансите на САЩ, заяви, че САЩ и Китай са се споразумели да създадат механизъм за диалог относно ИИ, чрез който да се информират взаимно с цел ограничаване на потенциалните опасности на технологията.

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Хуанг заяви, че прогнозите за събитие, водещо до изчезване на човечеството вследствие на ИИ, са напълно безпочвени.

Призив за безопасност

Предприемачът също така твърди, че неотдавнашните призиви на компаниите за изкуствен интелект за национално и международно регулиране на безопасността целят да заобиколят съществуващите закони, които биха ги подвели под отговорност.

Позовавайки се на скорошни случаи, в които компании за изкуствен интелект, включително Anthropic и OpenAI, са предизвикали инциденти с киберсигурността по време на тестове, той каза, че има много закони за справяне с проблемите.

"Имате закони за неоторизиран достъп в областта на киберсигурността, имате отговорност за щети, ако вашият продукт нанесе вреда, ако вашият продукт не изпълнява обещаните от вас обещания и ако сте сключили договори с компании за споразумения за ниво на обслужване, има много закони, свързани с това. Моята гледна точка е, първо да се приложат те. И не позволявайте на този разказ за крайния съд да накара някой да го освободи от съществуващите в момента закони", казва шефът на Nvidia.

"Сега се опитайте да разчетете смисъла между редовете. Всъщност те не искат нови закони. Те искат да бъдат освободени от вече съществуващите. И според мен това е проблем", казва Хуанг.

В понеделник мозъчният тръст "Институт Тони Блеър“ (TBI) публикува доклад, в който се твърди, че държавите са изложени на риск от „сериозни и задълбочаващи се неблагоприятни последици“, ако не възприемат изкуствения интелект и изостанат от другите нации.

В документа обаче се отправя и предупреждение, че институциите, чиято роля е да подпомагат лидерите при вземането на необходимите решения, не са подготвени за тази задача.

"Предишната [индустриална] революция преобрази света ни в продължение на поколения, докато изкуственият интелект ще направи това в рамките на едно десетилетие“, отбелязва Тони Блеър в предговора към доклада.

"Нови възможности се появяват с изключителна скорост, носейки със себе си дълбоки последици за икономиките, образованието, науката, пазарите на труда, обществените услуги и националната сигурност. Рисковете обаче са също толкова сериозни и нарастват, а заедно с тях расте и обществената загриженост.

Днешните политически лидери трябва да направят трудни избори, които значително ще променят траекторията на развитие на техните страни. Институциите на съвременната държава, призвани да подпомагат лидерите при вземането на тези решения, обаче просто не са подготвени за онова, което предстои", призовава Хуанг.