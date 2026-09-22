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Човек vs. машина: Робот преди ММА боксьор (ВИДЕО)

Роботът Rekbot повали Франки Лапена

22.09.2026 | 11:39 ч. 25
Човек vs. машина: Робот преди ММА боксьор (ВИДЕО)

Първият ММА бой между човек и робот “Терминатор“ завърши по ужасяващ начин за боксьора Франки Лапена. 

Инфлуенсърът Франки Лапена, американска сензация в социалните мрежи с над 3 милиона последователи в Instagram, отнесе сериозен бой от робот с височина 1,80 метра в ММА двубой, рекламиран като първия бой между човек и робот.

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Роботът Rekbot на Rek Robotics, който прилича на машината T-800 от филмовата поредица “Терминатор“ и инфлуенсърът се изправиха един срещу друг в клетката в двубоя "Human vs Terminator“ (Човек срещу Терминатор).

“Страх ме е за теб“, казал един от присъстващите на Лапена непосредствено преди началото на битката.

Лапена успя да пласира няколко удара в робота, но в крайна сметка Rekbot го повали с летящ ритник.

Инфлуенсърът приключи битката с множество синини и болки, след като се строполи на пода и не успя да се изправи отново.

Двубоят предизвика огромен интерес в социалните мрежи и множество коментари. / БГНЕС

 

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Тагове:

робот ММА двубой Франки Лапена Терминатор
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