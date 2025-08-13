Съвпад на Венера и Юпитер ни носи нови възможности и късмет

На 12 август Венера и Юпитер се приближават една до друга. В нощното небе ще видим една космическа красота, която за последно е била наблюдавана на 3 юни 2002 година. Тази седмица ни очакват дни, изпълнени с повече късмет. Венера, най-ярката планета в нощното ни небе, ще блести като скъпоценен камък точно до Юпитер, най-голямата планета в Слънчевата система. Това близко подравняване се случва поради позициите им от гледна точка на Земята, въпреки че в действителност са на милиони километри разстояние една от друга.

Какво не знаем за тези две планети?

Венера е планетата на любовта, романтиката, красотата, материалните придобивки, парите и артистичните наклонности. Венера представлява как изразяваме желанията, страстта, ценностите си и как се свързваме с другите. Как общуваме и привличаме други хора към себе си.

Юпитер е планетата на разширяването, късмета, знанието и изобилието, просперитета и мъдростта. Юпитер представлява и личните ни философии към всяко събитие в живота ни. Различните начини, по които избираме да учим, за да се разширяваме и растем, и вдъхва вяра и увереност в живота ни.

Когато Юпитер и Венера се приближат една до друга във всеки дом в диапазона по-малък от 10 градуса, този съвпад подчертава интереса ни към изкуството, красотата, творческия талант и по-дълбоките знания и въпроси, свързани с мъдростта. Носи ни късмет по отношение на материалните ви придобивки, добри доходи, проспериращ брак и брачни отношения.

Източник: Съвпад на Венера и Юпитер на 12 август ни носи късмет