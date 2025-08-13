IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Екипът на „България сутрин“ по Bulgaria ON AIR поля края на тв сезона

Готви се за нови подвизи в ефира от септември

13.08.2025 | 17:07 ч. Обновена: 13.08.2025 | 17:31 ч. 3
Мария Константинова и Виктор Дремсизов, водещите на „България сутрин“, заедно с продуцентите на предаването Нели Златева и Веселин Гарабитов, ознаменуваха символично края на този тв сезон, преди новият старт на 1-ви септември. На есен с песен ще имат още повече интересни гости, теми, репортажи.

Предаването няма да спира, то се излъчва всеки ден от 09:30 часа по Bulgaria ON AIR, като двамата водещи се редуват в ефир, заради летните отпуски.

Постът им със снимката, на която са се събрали за да полеят добре свършената работа, в социалните мрежи, е събрал куп аплодисменти под формата на лайкове. 

„Трудно се прави сутрешен блок, но вие сте успешни, приятни и завладяващи, защото трепетите на еднакви честоти и създавате резонанс на успеха“, коментират зрителите.

