Екипът на „България сутрин“ по Bulgaria ON AIR поля края на тв сезона

Мария Константинова и Виктор Дремсизов, водещите на „България сутрин“, заедно с продуцентите на предаването Нели Златева и Веселин Гарабитов, ознаменуваха символично края на този тв сезон, преди новият старт на 1-ви септември. На есен с песен ще имат още повече интересни гости, теми, репортажи.

Предаването няма да спира, то се излъчва всеки ден от 09:30 часа по Bulgaria ON AIR, като двамата водещи се редуват в ефир, заради летните отпуски.

Постът им със снимката, на която са се събрали за да полеят добре свършената работа, в социалните мрежи, е събрал куп аплодисменти под формата на лайкове.

„Трудно се прави сутрешен блок, но вие сте успешни, приятни и завладяващи, защото трепетите на еднакви честоти и създавате резонанс на успеха“, коментират зрителите.