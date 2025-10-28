Будапеща: Пътят към успешен диалог минава през Евразия

Пътят към безопасен и успешен диалог минава през Евразия, заяви унгарският външен министър Петер Сиярто, цитиран от агенция МТИ.

Преди да отпътува на посещение в беларуската столица Минск, Сиярто подчерта, че само диалогът Изток – Запад може да подобри настоящата критична ситуация със сигурността в света.

"Глобалната сигурност е в критично състояние, със сигурност най-лошото от края на Студената война, но може би дори от края Втората световна война“, посочи външният министър на Унгария.

Според него ситуацията може да се подобри само ако страните се върнат към дипломацията и диалога. "Ако не сме в състояние да направим това, ще имаме истински проблеми", каза още той.

По думите му диалогът с Евразия е много важен стълб. "Трябва да намерим пътя към сигурна и силна Европа, а връщането на този път минава през диалог с Евразия", обобщи Сиярто.

(БТА)