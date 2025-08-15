IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Традиции за Голяма Богородица

Един от най-големите летни празници

15.08.2025 | 10:41 ч. Обновена: 15.08.2025 | 15:23 ч. 2
На 15 август християнската църква ще отбележи един от най-големите празници – Голяма Богородица или Успение Богородично. Като за всеки празник, на обредната трапеза ще има ястия, пресни плодове. Но освен ястията на трапезата има и важни традиции и обичаи за големия празник. Ето най-важните:

1. Според традицията Голяма Богородица е най-обичаният празник сред жените. Това е така, защото Дева Мария се смята за пазителка на майчинството, децата и семейството.

Обичай на този ден е страдащите, болните хора и тези, които не могат да имат деца да посетят храмове, носещи името на Божията майка. Традицията гласи, че трябва да се носят дарове в храма и да се поставят пред Богородичните икони.

2. Друга традиция, която много хора следват е да се носят плодове, мед и питка в храма. Питката по обичай се прави от ново брашно. На трапезата се слага топла пита, омесена рано сутринта, варено жито, пилешко месо, царевица и тиква. Вижте празнични рецепти за Голяма Богородица тук.

