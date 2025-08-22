IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
В катастрофа загина бившият китарист и вокалист на Mastodon – Брент Хайндс

BMW му отнело предимството и отнесло мотора му

22.08.2025 | 10:54 ч. Обновена: 22.08.2025 | 11:24 ч.
В четвъртък в Атланта, Джорджия, бившият китарист и вокалист на Mastodon – Брент Хайндс, е загинал при катастрофа с мотор.

Според говорител на полицията, цитиран от Atlanta News First, смъртта на 51-годишния музикант е настъпила, след като управлявания от него Harley Davidson е бил блъснат от джип BMW, който е отнел предимството на Хайндс и осъществил завой.

Въпреки широко отразеното напрежение между китариста и бившите му колеги в групата, в официалния профил на Mastodon в Instagram бе публикуван текст, в който се подчертава тяхната дълбока тъга от неговата загуба.

