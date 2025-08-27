Венера в Лъв, какво предстои за зодиите?

Планетата на любовта, романтиката и красотата влезе в огнения знак Лъв на 25-и август и ще остане там до 19-и септември. Сега ставаме по-уверени в себе си, знаем какво искаме от връзките и любовния си живот. Казваме това, което мислим и разкриваме чувствата си. През периода сме и по-креативни - така че трябва да изразяваме любовта чрез изкуство. Ето какво да очаква всяка зодия, според британския "Cosmopolitan".

Овен

Венера в Лъв ги изправя лице в лице с нещата, които трябва да кажат относно връзките - минали, сегашни или надежди за бъдещето. Не всичко е хубаво и радостно, но това е ОК - нещата трябва да бъдат изразени, споделени, обсъдени. Може би още имат чувства към бивш партньор, може би се колебаят за текущата връзка или се страхуват от обвързване. Нека кажат как се чувстват, да напишат поема или да споделят песен с подходящ текст. Това, което се провали или си отиде - било е част от проблемите.

Телец

Въпреки че са управлявани от Венера, те са практични личности и знаят, че връзките изискват работа, усилия и т.н. Тръпката от преследването бързо изчезва и всекидневието, реалният живот са на фокус. Връзките не са само романтични, а съюзи. И трябва да издържат много неща, за да станат дългосрочни и истински. А Телците мечтаят именно за такива сериозни връзки. Венера в Лъв ги кара да проведат разговори за отдадеността, реалността, очакванията, съюзите. Искат силна връзка, която устоява на тестовете и е автентична. Да не се примиряват с по-малко.

Близнаци

Близнаците и Лъвовете се разбират чудесно, особено в романтичната сфера, така че енергията е хубава за тези зодии. И двете са лидери, обичат приключенията, грижовни са, държат на доброто прекарване. Така че - периодът е чуден за Близнаците. Носи им много забавления, спонтанна енергия, приключения в любовния живот. Може да са напълно зашеметени от огнен знак. Или сегашният им партньор да им организира магична среща. Да очакват много грандиозни жестове, изненади, наслада, забавни идеи.

За останалите четете в teenproblem.net