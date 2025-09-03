И "Call of Duty" ще има свой игрален филм

Създателите на „Call of Duty“ официално обявиха, че подготвят игрален филм по хитовата видеоигра.

Поредицата, която стартира през 2003 г., е сред най-популярните в света и всяка година неизменно е сред лидерите по продажби на видеоигри, както за конзоли, така и за компютър.

Activision потвърди, че ще си партнира с филмовото студио Paramount, за да превърнат „Call of Duty“ в мащабна холивудска продукция, създадена да развълнува милионите фенове по света, пише ВВС.

Все още не са обявени сюжетни линии или актьорски имена, но изпълнителният директор на Paramount Дейвид Елисън не скри вълнението си: „Като доживотен фен на "Call of Duty", за мен това е истинска сбъдната мечта.“

Той призна, че е прекарал „безброй часове“, играейки игрите и допълни, че пренасянето им на голям екран е „чест и отговорност, които приемаме с огромна сериозност“.

Президентът на Activision Роб Костич пък подчерта, че амбицията е филмът да улови същото въображение и динамика, които направиха игрите световен феномен.

„Искаме да създадем незабравимо киноизживяване, което нашата общност ще обикне, и което същевременно ще запали нови почитатели на франчайза“, категоричен е той.

Досега поредицата има 23 основни заглавия, всяко развиващо се в различна епоха и вдъхновено от реални конфликти и събития. От старта си досега „Call of Duty“ е достигнала над 500 милиона продадени копия в световен мащаб.

Адаптацията идва в момент, когато видеоигрите все по-често се превръщат в кино и телевизия. Предстоят филми по „The Legend of Zelda“, „Elden Ring“ и „The Sims“, след огромния успех на „The Super Mario Bros Movie“ (2023 г.) и „Minecraft Movie“, както и на сериали като „The Last of Us“ и „Fallout“.

Paramount вече има зад гърба си успешните филмови версии на „Sonic the Hedgehog“ и е студиото, което стои зад екшън хитове като „Top Gun: Maverick“ и „Mission: Impossible“. Миналата година компанията се обедини с американската медийна корпорация Skydance и оттогава подписа няколко крупни сделки – сред които и тази за правата върху UFC, оценена на 7,7 милиарда долара.