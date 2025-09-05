Вече в МЕНСА: Четиригодишно дете удари 156 от 160 точки на тест за интелигентност

Четиригодишен „многоезичен математически гений“ от Илинойс е приет в престижното общество МЕНСА заради гениалния си коефициент на интелигентност.

Зориен Ройс от Върнън Хилс не е типично дете в предучилищна възраст. Той може да брои до 10 на пет езика, чете на ниво 3-ти клас и учи умножение с три цифри и дроби.

Родителите му, м-р Накиб Алам Ансари и Монирупа Ананя, са знаели, че момчето им е различно, когато е било само на две години.

„Забелязахме много рано, когато той проявяваше много необичайно любопитство, като например разпознаваше всички букви и цифри, когато беше на около девет месеца“, каза майката на Зориен, Ананя, пред The ​​Independent.

Зориен е можел да пише думи като „хипопотам“ и „алигатор“ и е можел да брои до 100 напред и назад до двегодишна възраст, се казва в изявление на Mensa.

Родителите на Зориен били посъветвани да посетят психолог, който да проведе тест за интелигентност. С него детето се присъединило към МЕНСА и Intertel, друго международно общество за хора с висок коефициент на интелигентност. Зориен е постигнал 156 от 160 точки, което го поставило в диапазона на „изключително надарените“.

Неговият психолог описал резултата като „изумителен“ – отбелязвайки колко рядко е дете да се доближава толкова много до максимума на скалата на неговата възраст.

„Поздравления за 4-годишния Зориен Ройс, многоезичен математически гений, който вече е член на Менса“, написа обществото в Instagram във вторник. „За блестящите деца, които ни напомнят, че ученето е приключение!“

Той говори свободно английски и бенгалски и учи хинди, испански и френски. Наскоро той участва в предаването ABC 7 Chicago, за да покаже езиковите си умения, като брои на всичките пет езика.

Когато говореше за сина си, Ананя не само похвали книжните му умения, но и как се отнася към другите.

„Той е много социален човек. Много е мил“, каза тя пред The ​​Independent.

По думите ѝ Зориен обича кучета и ако види такова, ще зададе на стопанина му въпроси за косматия му приятел, като например „Какво прави?“

Зориен споделя че библиотеката е неговото „любимо място на света“ и че иска да бъде учен от НАСА, когато порасне, според Mensa.

Ананя каза, че момчето ѝ обича да учи за планетите в Слънчевата система и каза, че любимата му планета в момента е Нептун.

„Интересите му могат да се променят по всяко време", отбеляза тя. „В този момент моята цел е да се уверя, че той се наслаждава на живота си като дете и в същото време му предоставяме всички ресурси, за да може да учи и да расте."

Зориен в момента е записан в училище за надарени деца в Чикаго. Той също така посещава извънкласна програма по математика и четене.

Син на двама професионалисти, имигрирали от Колката, Индия, Зориен има силна подкрепа от семейството, преподавателите и менторите си.

„Нашата цел не е да го тласкаме, а да му осигурим подходящата среда“, каза Ананя. „Надяваме се, че неговото пътуване ще вдъхнови други деца и семейства да прегърнат любопитството и ученето с радост.“