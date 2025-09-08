7-минутна тренировка за корем за абсолютни начинаещи

Почти всяко движение, което правите, натоварва мускулите на средната част на тялото (известна още като ядро) - от разхождане на кучето до клякане с тежък товар или просто посягане към чаша вода. Ако не сте тренирали тези мускули (или не сте го правили от известно време), опитайте тази тренировка, подходяща за абсолютно начинаещи.

Коремните мускули, които се състоя от няколко мускула в корема и мускулите в тазовото дъно, гръбначния стълб и бедрата, стабилизират и контролират таза и гръбначния стълб, като по този начин влияят върху движенията на горната и долната част на тялото. В допълнение към това, че правят ежедневните дейности възможни и по-лесни, силните коремни мускули помагат за по-безопасни и по-ефективни фитнес занимания, като подобряват баланса, стабилността и стойката.

Тъй като мускулите в торса ви помагат да поддържате гръбнака си, силното ядро е един от най-добрите начини да предпазите гърба си от болки и наранявания с напредване на възрастта. Някои изследвания показват, че силата на торса може да помогне за по-добро представяне и в други спортове, като например бягане.

Тренировка за корем със собствено тегло за начинаещи

Готови ли сте да заздравите коремните мускули? Тази тренировка включва пет упражнения и е направена за напълно начинаещи.

Петте упражнения са прости, но ефективни. Те изискват от вас да поддържате определени позиции, от които ще почувствате активация на корема.

Докато тази тренировка е чудесна за начинаещи, търсещи заздравяване на коремните мускули, е важно да включите кардио и силови тренировки във вашата фитнес рутина, за да активирате всяка мускулна група в тялото.

1. Dead Bug

Легнете по гръб на постелката с изпънати нагоре ръце към тавана. Сгънете и вдигнете коленете, образувайки 90-градусов ъгъл, пищялите да са успоредни на пода. Стегнете коремните мускули и притиснете долната част на гърба към пода. След това изпънете левия си крак право пред себе си, а дясната си ръка зад главата, така че изпънатите крайници да са на няколко сантиметра над земята. Върнете се в изходна позиция. Повторете с десния крак и лявата ръка, след което продължете да редувате.

