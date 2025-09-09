Bulgaria ON AIR – 14 години истински новини, точни анализи и европейско кино

Днес Bulgaria ON AIR празнува 14 години от своето създаване! От първия излъчен кадър през 2011 г. до днес, телевизията се превърна в една от водещите медии в България, доверен източник на информация и платформа за разказване на истински истории.

Телевизията е родена на една дата с Лев Толстой, Станислав Стратиев и Хю Грант, и има същата мисия – да разказва истории, които вдъхновяват, информират и събират хората.

От сутрешния блок „България сутрин“, през новините и публицистичните предавания - „Директно“, „Денят ON AIR“, до авторските формати като „Операция История“ и „Големите последици“, телевизията предлага гледна точка, която винаги е обективна, надеждна и задълбочена.

„14 години Bulgaria ON AIR - 14 години енергия, любопитство и страст към разказването на истински истории. От първия ден до днес ние се стремим не само да информираме, а да създаваме преживяване за зрителите – с обективност, задълбоченост и вдъхновение. Горда съм, че нашата телевизия е място, където историите оживяват и където хората намират информация, на която могат да доверят“, коментира Виктория Миткова, изпълнителен директор на Investor Media Group.

С новата си визуална идентичност, студио и HD формат, Bulgaria ON AIR не просто информира – тя създава преживяване, което зрителите очакват всеки ден. А вечерите са за европейско кино и истории, които провокират мисъл и емоция. Съвсем скоро телевизията ще има изцяло обновен дизайн и още по-удобен интерфейс на уебсайта си.

14 години по-късно, Bulgaria ON AIR продължава да бъде телевизията, на която българите се доверяват – място, където историите се случват и се разказват със страст и професионализъм.

"Като програмен директор на Bulgaria ON AIR, най-голямото ми удовлетворение е да виждам как нашата програма се развива и адаптира към нуждите на зрителите. През тези 14 години създадохме съдържание, което не само информира, но и провокира мисъл, вдъхновява и събира хората около важните теми. За мен телевизията е жив организъм – тя расте, експериментира и се обновява постоянно, а ние като екип се стремим да правим всяка програма по-добра и по-близка до зрителя", споделя Николина Димитрова, програмен директор на Bulgaria ON AIR.

Bulgaria ON AIR е една от четирите национални телевизии в България и водещ източник на информация за българския пазар с високо зрителско доверие. Тя привлича широка и лоялна аудитория с висококачествената си и разнообразна програма, като предлага алтернатива на зрителите в телевизионното знание и забавление. Във фокуса на програмата е всичко, което определя, вълнува и засяга живота на съвременния човек. Основен стремеж на Bulgaria ON AIR е чрез актуалните си предавания и новини да предложи на зрителите обективна, задълбочена и надеждна журналистика, според най-високите професионални и етични стандарти. Това е видно и от многобройните награди и признания, които телевизията и нейните журналисти получават ежегодно за безпристрастното и качествено журналистическо отразяване на събитията от страната и света. По данни на Института за изследване на журналистиката Ройтерс към университета в Оксфорд Bulgaria ON AIR е една от водещите медии, на които зрителите се доверяват, за да получат достоверна информация.