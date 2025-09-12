Стенописи на Лили Иванова предизвикаха фурор в социалните мрежи

Появата на два мащабни портрета на примата на българската естрада Лили Иванова върху стена в жилищен квартал предизвика истински фурор в социалните мрежи.

Снимките с автора, художникът Ваня Кръстева, бързо обиколиха интернет, а самата Лили Иванова сподели публикацията и дори поиска да се свърже с авторката.

"От малка си мечтая да нарисувам Лили Иванова, много я харесвам, обожавам нея и нейното творчество. Въпреки че не мога да чуя нейните песни, аз усещам нейната енергия, огромния талант на сцената. Много исках отдавна да я нарисувам, но не просто на картина, защото тя е получавала много картини през годините. Исках да е нещо по-мащабно, по-голямо, така се зароди идеята да я нарисувам на стена", сподели Ваня Кръстева в студиото на "България сутрин".

Първоначално обмисляла голям жилищен блок, но след като това се оказало трудно осъществимо, започнала върху гаражна стена близо до дома ѝ.

Рисуването отнело около седмица. Най-голямото препятствие била самата стена – с много неравности и неподходяща основа. Въпреки това Ваня не се отказала.

В работата ѝ помагал малкият ѝ син Борис, който от интерес хващал четките и боите. Децата от блока също се включили в довършването на знамето, част от композицията, сподели сестра ѝ Десислава Кръстева пред Bulgaria ON AIR.

Художничката била силно развълнувана, когато разбрала, че Лили Иванова е споделила снимките от проекта. Това ѝ дало още по-голям стимул да завърши стенописа бързо и красиво. Малко след това получила покана да присъства на концерта на примата през декември в София.

Талантът на Ваня проличава още в ранните ѝ години, когато започва да рисува кукли. Родителите ѝ бързо забелязват дарбата и я записват в художествена паралелка.

По-късно тя завършва живопис във Великотърновския университет, а след това специализира в ателието на проф. Светлин Русев в София.

Гледайте целия разговор във видеото.