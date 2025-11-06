Стана ясна сумата, която Брад Пит иска от Анджелина за винарната

Брад Пит е завел дело срещу бившата си съпруга Анджелина Джоли за 35 милиона долара обезщетение във връзка с продължаващата им съдебна битка за винарната „Шато Миравал“ (Château Miraval), според нови съдебни документи.

На 29 октомври адвокатският екип на Пит е внесъл в съда кореспонденция между двете страни, свързана с продажбата на дяла на Джоли от френското имение през 2021 година. Едно от представените доказателства е имейл от ноември 2023 г., в който адвокатите на звездата от „Мария“ („Maria“) отговарят на заведено от Пит дело, касаещо щети за милиони.

„Тежестта на всякакво производство е резултат от действията на самия г-н Пит — той съди г-жа Джоли за 35 милиона долара обезщетение. Следователно той трябва да поеме разходите за събиране на документите, които ще покажат (или няма да покажат) тези щети“, написаха тогава адвокатите на 50-годишната актриса.

В имейл от октомври 2023 г. адвокатите на Джоли отбелязват, че звездата от „Имало едно време в Холивуд“ („Once Upon a Time in Hollywood“) „търси текущи щети за предполагаема вреда върху дейността на "Миравал“. Те също така посочват „непрестанните откази на Пит да предостави документи, свързани с причините, поради които се е нуждаел от четиригодишно споразумение за конфиденциалност, покриващо негово лично неправомерно поведение“, като подчертават, че тази кореспонденция е „в сърцевината на случая и трябва да бъде представена“.

Юридическият екип на Пит твърди, че по-малко от шест месеца след като Джоли е продала своя дял от „Миравал“, нейният адвокат е предложил още по-широко, взаимно споразумение за недискредитиране в рамките на техния бракоразводен процес.

Пит подаде първоначалния си иск през 2022 г., заявявайки, че бившата му съпруга е продала своя дял на компанията Tenute del Mondo – виненото подразделение на Stoli Group – въпреки предварителното им устно споразумение, че нито един от двамата няма да продава без одобрението на другия. Джоли отрече да е имало такова споразумение и отвърна с контраиск, обвинявайки актьора и продуцент, че „води злобна война срещу нея“.

В отговора си тя заяви още, че Пит е отказал да изкупи нейния дял, защото тя не е пожелала да подпише споразумение за поверителност, „създадено да я накара да мълчи за неговото насилие и прикриването му“. В документа се споменава за инцидент по време на частен полет през 2016 г., когато се предполага, че актьорът от „F1“ е проявил словесна и физическа агресия спрямо семейството си. Впоследствие Пит не е бил обвинен, а Джоли е отказала да повдигне официални обвинения.

Брад Пит и Анджелина Джоли – и двамата носители на „Оскар“ – споделят шест деца: Мадокс (24 г.), Пакс (21 г.), Захара (20 г.), Шайло (19 г.) и близнаците Вивиен и Нокс (17 г.). Двамата се разделиха през 2016 г. след 12 години заедно и две години брак, а след дълга съдебна сага разводът им беше финализиран през декември 2024 година.