Новата песен на младата Кристина Димитрова е вече факт

Новата песен и клип на Кристина Димитрова - KristinSax "Частица от теб" е вече факт.

"Роди се много бързо, както всички мои песни досега. Това е частица от инструменталната мен. Исках да напиша песен, която е по-скоро инструментална. Вокалът е само за щрих. Като почнах да пиша мелодията така добре се разля. Получи се приятно за слушане парче", сподели Кристина Димитрова в "България сутрин".

По думите ѝ саксофонът се стикова с много стилове музика и може да се впише навсякъде.

"Клипът също беше много спонтанен. Сниман е на морето само преди месец. В Златни пясъци заснехме другата част. Когато се прибрах в София, заснехме и в студио, защото исках да има малко тъмнина", допълни Димитрова за Bulgaria ON AIR.

Саксофонът е огромна част от живота на музиканта.

"Той ми е като второ дете. Дълъг партньор много години. В момента съм пред написване на албум. С Алекс Нушев работим заедно. Той ми даде идеята да запиша с флейта. Това е първата песен от новия албум, а скоро ще излизат и нови", посочи още KristinSax .