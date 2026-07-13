Джон Крайър разкри каква заплата е взимал за „Двама мъже и половина“

Джон Крайър разкри шокиращата си заплата от „Двама мъже и половина“, която е била по-малка от половината на тази на Чарли Шийн.

По време на последната година на Шийн в ситкома, звездата от „Взвод“ печелеше близо два милиона долара на епизод, докато Крайър е взимал две трети по-малко от това.

Едва когато Шийн е уволнен, Джон започна да печели по 620 000 долара на епизод.

Заплатите на дуото бяха подложени на нов контрол след документалния филм на Netflix „известен още като Чарли Шийн“, който описва кариерата, романсите на Шийн и скандалните му битки с наркотиците и алкохола.

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Източник: Tialoto.bg