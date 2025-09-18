Карди Би е бременна за четвърти път! 32-годишната рапърка ще дари с бебе приятеля си Стефон Дигс. Новината изненада много, тъй като тя и американският футболист са заедно едва от февруари тази година. На 17-и септември Карди гостува в предаването "CBS Mornings" и именно там разкри щастливата новина. Тя говори и за предстоящия си албум, както и турнето, което скоро ще направи.

"Ще имам бебе от приятеля ми Стефон Дигс", казва певицата.

Питат я как се чувства.

"Аз съм развълнувана. Аз съм щастлива. Чувствам, че съм на добро място. Чувствам се много силна, много могъща, че върша всичката тази работа, но я върша, докато създавам бебе", твърди звездата.

Карди разкри, че със Стефон много се подкрепят един друг.

