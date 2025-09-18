МВР: Няма съгласувано решение от СО за днешното блокиране на входовете на НС

“Няма съгласувателно разрешение от страна на Столичната община за блокиране на входовете на Народното събрание (част от зоната за сигурност) и препятстване на влизането на линейки или противопожарни коли на предвидените за това места на територията на Народното събрание”, съобщават от МВР във връзка с протеста на депутати от "Продължаваме промяната" (ПП) при парламента по-рано днес.

От СО казаха, че от БТА,че от ПП имат подадено съгласувателно писмо за протестни действия на пл. “Независимост“, което не включва зоната за сигурност на парламента.

“На основание утвърден план от директора на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) главен комисар Любомир Николов и след получено писмо от Столичната община за провеждане на протестни действия на площад "Независимост" са предприети действия по обезпечаване на обществения ред. Следва да се има предвид, че в съгласувателното писмо на Столичната община относно мероприятие на политическа партия, наречено "Граждански протест и автошествие срещу политическите затворници в България", на 18 септември 2025 г. от 8:00 часа до 22:00 часа изрично е указано мястото му на провеждане - "плочника на площад "Независимост", извън зоната за сигурност на институциите", допълват от полицията.

Указано е още, че "спирането и паркирането на пътни превозни средства следва да се извършва единствено на обозначените за това места, без да се възпрепятства движението на автомобили". Няма съгласувателно разрешение от страна на СО за блокиране на входовете на Народното събрание (част от зоната за сигурност) и препятстване на влизането на линейки или противопожарни коли на предвидените за това места на територията на Народното събрание.

При предприемане от полицейските служители на действията по охрана, описана в утвърдената план-разстановка, на място са установени групи от лица (по-голямата част от тях с имунитет като народни представители), които физически и с автомобили са блокирали входовете и изходите на Народното събрание.

Нерегламентираните протестни действия и блокирането са извършени извън предварително съгласуваните часове за провеждане на протестното мероприятие, казват от МВР. Предприети са незабавни действия от полицейските служители за обезпечаване на входовете и изходите в района на Народното събрание за преминаване на автомобили със специален режим - линейки и пожарни автомобили и такива с конкретни задължения по време на пленарните заседания. В допълнение е създадена необходимата организация за премахване и недопускане на автомобили, затрудняващи преминаването на хора и коли в и извън сградата на Народното събрание.

По думите на МВР предстои служителите на отдел "Пътна полиция" на СДВР да предприемат действия по установяване на собствениците на автомобилите, паркирани на булевард "Дондуков" и пред входовете на Народното събрание в нарушение на законите на страната и издаването на съответните санкции.