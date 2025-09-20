Снимат трета част на Camp Rock

Вече е официално - ще има трета част на филма Camp Rock! "Дисни" даде зелена светлина това да се случи, а триото Jonas Brothers се завръща като групата Connect 3 - Джо Джонас като Шейн Грей, Ник Джонас като Нейт Грей и Кевин Джонас като Джейсън Грей.

Деми Ловато, която влизаше в ролята на Мичи Торес и имаше връзка с Шейн, пък се завръща като изпълнителен продуцент. Но все още не се съобщава дали ще участва във филма. Мария Каналс-Барера, която пък изигра майката на Мичи, също ще се завърне на екран.

В третата част на филма влизат и нови актьори - Шери Кола, Лиамани Сегура, Малъкай Бартън, Луми Полак, Хъдсън Стоун, Каси Тротър, Бруклин Питс и Ава Джийн.

От Disney+ споделиха в профилите си в социалните мрежи кадри зад кулисите и написаха: "Ние се връщаме! Camp Rock 3 сега е в производство".

Какво ще се случва във филма?

Действието ще се развива няколко години след това в Camp Rock 2.

Споделя се, че групата Connect 3 се връща в лагера Camp Rock, тъй като планиран техен концерт се проваля. Така момчетата искат да открият следващото голямо нещо за себе си в лагера.

Още по темата и кадрите вижте в teenproblem.net