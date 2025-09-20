Бела Хадид е в болница

Бела Хадид е била приета в болница заради Лаймска болест. 28-годишната моделка е диагностицирана със заболяването още на 16-годишна възраст през 2012 г. Сега тя сподели в профила си в Instagram серия снимки, на които показва как лежи в болнично легло и се полага на интравенозна инфузия.

"Съжалявам, че винаги изчезвам от действие, обичам ви хора", написала е тя към кадрите.

Бела не издава защо точно е в болница. Но майка ѝ, Йоланда Хадид, е коментирала: "Лаймска болест борец".

"Обичам те! Надявам се да се почувстваш толкова силна и добре, колкото заслужаваш скоро", написала е сестрата на Бела - Джиджи Хадид.

