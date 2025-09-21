IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
5 панталона, които всяка жена трябва да носи през есента на 2025

За повече стил

21.09.2025 | 11:10 ч. Обновена: 21.09.2025 | 13:12 ч. 6
Снимка: istock

Снимка: istock

Панталоните отдавна не са привилегия само на господата. Към днешна дата едва ли има жена, която да няма поне един панталон в гардероба си. Ако искате да сте модерни тази есен, изберете някой от следните модели панталони.

Топ 5 панталона, които ще владеят есенния ни гардероб през 2025-а:

Сатенени панталони 

След успеха на роклите, които приличат на нощници, сатенените поли ще продължат да бъдат една от топ тенденциите през тази есен. Всичко подсказва, че есен-зима 2025/2026 ще бъде времето и на сатенените панталони!

Тази минималистична дреха се откроява със своя комфорт; тя има еластична талия (в повечето случаи) и свободен и лек силует. Тази визия идеално се съчетава както с маратонки (за офиса), така и с токчета за вечерно излизане с приятелки. 

Източник: Есен 2025: топ 5 панталона, които всяка жена трябва да има

стил мода есена мода
