5 панталона, които всяка жена трябва да носи през есента на 2025

Панталоните отдавна не са привилегия само на господата. Към днешна дата едва ли има жена, която да няма поне един панталон в гардероба си. Ако искате да сте модерни тази есен, изберете някой от следните модели панталони.

Топ 5 панталона, които ще владеят есенния ни гардероб през 2025-а:

Сатенени панталони

След успеха на роклите, които приличат на нощници, сатенените поли ще продължат да бъдат една от топ тенденциите през тази есен. Всичко подсказва, че есен-зима 2025/2026 ще бъде времето и на сатенените панталони!

Тази минималистична дреха се откроява със своя комфорт; тя има еластична талия (в повечето случаи) и свободен и лек силует. Тази визия идеално се съчетава както с маратонки (за офиса), така и с токчета за вечерно излизане с приятелки.

