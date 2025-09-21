Рецептата Dnes: Кекс със сини сливи

Съставки:
- Сочен кекс със сини сливи за 30 минути150 мл олио или зехтин, по ваш вкус
- 200 г захар (за предпочитане кафява)
- 3 големи яйца, ако са малки - 4
- 200 г брашно (за да стане по-интензивен вкус може да добавите 50 грама бадемово брашно)
- 1 ч.л. бакпулвер
- 1/2 ч.л. сода за хляб
- щипка сол
- 8-10 сини сливи
- 70 г кисело мляко
- 1 ванилия
Приготвяне:
- Смесвате мазнината със захарта и хубаво разбърквате.
- Добавяте яйцата и разбивате.
- Към сместа добавяте ванилията и киселото мляко с бакпулвера.
- Пресявате брашното заедно със содата и солта.
- Добавете брашното към яйчената смес като непрекъснато бъркате.
- Можете да добавите към сместа парченца от няколко обезкостилкостени сливи.
- Изсипвате готовата смес във форма за кекс и заглаждате.
- Нарязвате останалите сливи на две, махате костилките и нареждате половинките върху сместа.
- Слагате да се пече в предварително загрята фурна на 180 градуса.
- Печете до получаване на загар за около 30 минути.
- След като е готов, изваждате и изчаквате да се охлади.
- Можете да поръсите с пудра захар за украса, след като е изстинал.
Още рецепти може да намерите в Az-jenata.bgТова се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.