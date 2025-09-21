Рецептата Dnes: Кекс със сини сливи

IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
21.09.2025 | 17:50 ч. Обновена: 21.09.2025 | 18:00 ч. 0
Снимка: istock

Съставки:

  • Сочен кекс със сини сливи за 30 минути150 мл олио или зехтин, по ваш вкус
  • 200 г захар (за предпочитане кафява)
  • 3 големи яйца, ако са малки - 4
  • 200 г брашно (за да стане по-интензивен вкус може да добавите 50 грама бадемово брашно)
  • 1 ч.л. бакпулвер
  • 1/2 ч.л. сода за хляб
  • щипка сол
  • 8-10 сини сливи
  • 70 г кисело мляко
  • 1 ванилия

Приготвяне:

  • Смесвате мазнината със захарта и хубаво разбърквате.
  • Добавяте яйцата и разбивате.
  • Към сместа добавяте ванилията и киселото мляко с бакпулвера. 
  • Пресявате брашното заедно със содата и солта.
  • Добавете брашното към яйчената смес като непрекъснато бъркате.
  • Можете да добавите към сместа парченца от няколко обезкостилкостени сливи.
  • Изсипвате готовата смес във форма за кекс и заглаждате.
  • Нарязвате останалите сливи на две, махате костилките и нареждате половинките върху сместа.
  • Слагате да се пече в предварително загрята фурна на 180 градуса.
  • Печете до получаване на загар за около 30 минути.
  • След като е готов, изваждате и изчаквате да се охлади.
  • Можете да поръсите с пудра захар за украса, след като е изстинал.

