BGONAIR Live Новини Днес | 13

Какви маникюри ще са актуални за есен 2025?

Какви форми, нюанси и дизайни да опитате

24.09.2025 | 06:55 ч. 5
Снимка: Istock

Откакто съм почитател на маникюрите (близо вече 20 години), съм виждала всякакви тенденции - някои предсказуеми, други възхитително нестандартни. Има класики, на които можете да разчитате, като неутрални цветове през зимата и ярки през лятото, а след това има и изненади, които някак си стигат до върха на модните тенденции. 

Но големият въпрос днес е, какво ни очаква през есента?

По-долу ще намерите изчерпателен подбор от 7 есенни тенденции в ноктите, които ще зарадват както минималистите, така и максималистите. Помислете за текстура, набор от неутрални цветове и минималистични шарки. 

Цветове, вдъхновени от кафето

Тази есен очаквайте любимата ни сутрешна напитка да бъде основно вдъхновение за ноктите. Нюанси като мока мус (цветът на 2025) - меко, кремообразно кафяво, напомнящо за разбит шоколад - са водещи в тенденцията. Други вариации на кафявото също ще са на мода през следващия сезон, като може да заложите на едноцветен маникюр или пък да изберете да редувате няколко нюанса за още по-разнообразна визия. 

