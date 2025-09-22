IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Машин Гън Кели похвали бившата си Меган Фокс

Двамата имат малка дъщеря

22.09.2025 | 22:15 ч. Обновена: 22.09.2025 | 23:01 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Машин Гън Кели похвали бившата си Меган Фокс. 35-годишният певец сподели, че тя е най-страхотният партньор, с когото да си помагат в родителските грижи. 39-годишната актриса дари изпълнителя с дъщеря Сага Блейд в края на март тази година. Машин Гън каза, че Меган е направила това предизвикателно преживяване по-лесно.

Момиченцето им прилича и на двамата.

"Наистина беше епична история на любов, болка и много магия. Имах това с човек, който е най-добрият партньор, най-добрият партньор, с когото да имаш дете. Разменяме се отново това на кого тя прилича. През миналия месец тя изглеждаше точно като мен, а сега изглежда точно като нея", коментира певецът в предаването "The Jennifer Hudson Show".

звезди Меган Фокс Машин Гън Кели дъщеря отношения
