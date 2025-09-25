Приказната кариера на Клаудия Кардинале започва като кошмар

Със своята „свирепа“ красота и дрезгав глас, Кардинале не само пленява най-великите италиански режисьори, но и играе рамо до рамо с повечето водещи мъже на своето време – от Бърт Ланкастър до Ален Делон и Анри Фонда.

Клаудия Кардинале почина на 87-годишна възраст в Немур, близо до Париж, в присъствието на децата си.

„Тя ни оставя наследство на свобода и вдъхновение както като жена, така и като артист“, каза агентът ѝ Лоран Саври в прессъобщение.

Това, което се превръща в приказна кариера, започва като кошмар.

В тийнейджърските си години Кардинале е изнасилена от филмов продуцент и забременява. С малко възможности по това време, тя взема трудното решение да отгледа сина си Патрик, да се опита да изкарва прехраната си и да бъде независима от киното, въпреки че никога не е искала да се снима във филми.

„Направих го за него, за Патрик, детето, което исках да запазя въпреки обстоятелствата и огромния скандал“, казва тя пред френския всекидневник Le Monde през 2017 година.

„Бях много млада, срамежлива, претенциозна, като дива. И без никакви желание да се излагам на снимачната площадка“, допълва актрисата.

Неохотна актриса

Родена в Ла Гулет, близо до Тунис, на 15 април 1938 година в семейството на сицилиански родители, животът на Кардинале се преобръща на 16-годишна възраст, когато е избрана за победител в конкурс за красота.

