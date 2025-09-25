IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Човекът, заради който спря метрото, е със чупен крак

Той е и с травма в лумбалната област

25.09.2025 | 19:05 ч. 2
БГНЕС

БГНЕС

Мъжът, заради който линия “Сердика 2” на метрото беше временно спряна, е със счупен крак и травма в лумбалната област. Той е скочил на релсите на метрото, казаха от Центъра за спешна медицинска помощ - София. 

Сигналът за спешна помощ е постъпил в 15:46 ч. и на мястото на инцидента веднага е изпратен медицински екип. Пострадалият е транспортиран в болница "Царица Йоанна - ИСУЛ".

По-рано днес беше прекъснато електрозахранването на метростанция “Сердика 2“ заради инцидент с пътник, съобщиха от пресцентъра на Столичната община. Около 17:00 ч.  движението по метролинията беше възстановено. / БТА

метро инцидент релси мъж счупен крак Сердика 2
