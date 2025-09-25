Човекът, заради който спря метрото, е със чупен крак

Мъжът, заради който линия “Сердика 2” на метрото беше временно спряна, е със счупен крак и травма в лумбалната област. Той е скочил на релсите на метрото, казаха от Центъра за спешна медицинска помощ - София.

Сигналът за спешна помощ е постъпил в 15:46 ч. и на мястото на инцидента веднага е изпратен медицински екип. Пострадалият е транспортиран в болница "Царица Йоанна - ИСУЛ".

По-рано днес беше прекъснато електрозахранването на метростанция “Сердика 2“ заради инцидент с пътник, съобщиха от пресцентъра на Столичната община. Около 17:00 ч. движението по метролинията беше възстановено. / БТА