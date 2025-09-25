Бруклин Бекъм проговори за семейната драма

Бруклин Бекъм проговори за продължаващия семеен конфликj и даде ясно да се разбере, че не губи сън заради драмата, която витае около прочутата му фамилия.

В ново интервю за Daily Mail синът на Дейвид и Виктория коментира постоянните спекулации около личния си живот и подчерта, че получава цялата подкрепа, от която се нуждае – у дома, от съпругата си.

„Винаги ще има хора, които ще говорят негативни неща, но аз имам много подкрепяща съпруга. Двамата просто си вършим нашата работа, държим главите си ниско и работим. И сме щастливи“, каза Бруклин, визирайки Николa Пелц.

Що се отнася до безкрайните заглавия, Бруклин настоя, че не се притеснява какво пишат медиите.

„Хората винаги ще говорят глупости. Аз просто се опитвам да правя това – да играя голф с приятели. Това е забавно“, казва той.

Според източници, цитирани от TMZ, напрежението между Никола, Бруклин и неговите известни родители остава изключително високо – без никакъв контакт или опити за помирение. Някои от близките дори били разочаровани, че Дейвид и Виктория не са направили крачка към добросъвестен жест за изглаждане на отношенията.

Преди време, източнити споделиха, че Виктория смятала, че Никола е „откраднала“ сина ѝ и дори предизвикала напрежение на сватбата на двойката през 2022 г., когато се появила на дансинга по време на първия им танц, оставяйки Николa разплакана.

Според източниците Никола не проявява никакво търпение към това, което възприема като „нарцистично“ отношение на Дейвид и Виктория към Бруклин, и за разлика от предишните му връзки, тя е поставила ясни граници – нещо, което се смята, че родителите му не могат да понесат.