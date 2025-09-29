Седмичен любовен хороскоп за 29 септември – 5 октомври

През новата седмица звездите ще ни провокират да мислим повече за любов и взаимоотношения, което може да доведе до емоционално изтощение. Планетата на комуникацията Меркурий остава в нерешителния зодиакален знак Везни, а в сряда ще влезе в квадратура с Юпитер. За някои от нас това ще изглежда като съмнение в преценката си дали изобщо сме във връзка.

Повече за вашата зодия може да прочетете в любовния ни хороскоп за 29 септември – 5 октомври.

Овен

Практичността не трябва да бъде противоположност на романтиката, Овни. Ако сте във връзка, в средата на седмицата може да се окажете въвлечени в сложни теми – от решения за преместване до организация на семейно събиране. След сряда ситуацията ще се успокои. Ако сте необвързани, шансът да срещнете нов потенциален любовен интерес е голям. Бъдете отворени за нови запознанства.

Телец

Скъпи Телци, темите за разпределението на задълженията или такива, свързани със здравето може да доминират във вашите романтични взаимоотношения. Обвързаните представители на зодията може да планират нови идеи, да предприемат пътуване, да започнат заедно с партньора си спортна активност, по-здравословен режим на хранене. Ако сте необвързани, Венера все още преминава през вашия сектор на любовта, носейки възможности за флиртове и нова любов.

Близнаци

Вашата управляваща планета Меркурий преминава през зодия Везни и вашия 5-и дом на романтиката, което ви кара да мислите почти изцяло за любов. Възможно е да се чувствате обсебени от идеи как да зарадвате своята половинка или потенциален любовен интерес. Комуникацията с партньора или с новия ви любовен интерес ще процъфтява, но не губете себе си в опита да обслужвате единствено връзката си.

Източник: Любовен хороскоп за 29 септември – 5 октомври