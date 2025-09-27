IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Рецептата Dnes: Шоколадов мус

Много вкусен

27.09.2025 | 17:11 ч. 2
Снимка: istock

Снимка: istock

Съставки: 

  • 3 бр. много добре узряло авокадо – без обелка и костилки
  • 200-250  г тъмен шоколад с високо съдържание на какао
  • ½ ч.л. ванилова есенция 
  • 30 г сурови шамфъстъци без костилки
  • мед на сладост

Продукти:

  • Сложете всички съставки в кухненски робот. 
  • Смелете до получаването на гладка смес. 
  • Разпределете в подходящи чаши. 
  • Покрийте ги със свежо фолио и сложете в хладилник за поне 30 минути.
  • Украсете по ваше желание, преди да сервирате.

рецепти десерти шоколад
