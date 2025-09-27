Рецептата Dnes: Шоколадов мус

Съставки:
- 3 бр. много добре узряло авокадо – без обелка и костилки
- 200-250 г тъмен шоколад с високо съдържание на какао
- ½ ч.л. ванилова есенция
- 30 г сурови шамфъстъци без костилки
- мед на сладост
Продукти:
- Сложете всички съставки в кухненски робот.
- Смелете до получаването на гладка смес.
- Разпределете в подходящи чаши.
- Покрийте ги със свежо фолио и сложете в хладилник за поне 30 минути.
- Украсете по ваше желание, преди да сервирате.
