8 топ модни тенденции за есен 2025, които да следвате

Модните тенденции за есен 2025 бяха водени от личността, независимо към кой стилов лагер обикновено се причислявате. Както минималистите, така и максималистите, и честно казано, всички между тях могат да намерят радост и вдъхновение от колекциите, било то новооткрита еклектика, нов подход към наслояването или екстравагантно добавяне на аксесоари.

Дрехите не са единственото интересно нещо този сезон, а по-скоро любопитен е начинът, по който бяха носени на модните подиуми.

Сред актуалните класически дрехи с индивидуален привкус са правите поли тип молив, колежанските якета, кънтри елементите...

Дори най-типичните минималистични или ориентирани към гардероба марки не можаха да устоят на включването на текстура чрез осезаеми елементи като ресни, пискюли или екстремно драпиране. И разбира се, много колекции бяха вдъхновени от закачлив, бохемски дух.

А ето и кои са 8-те ключови модни тенденции за есен 2025, които да следвате:

1. Номадски дух

Бохемската визия е актуална от поне три сезона и е ясно, че визията е тук, за да остане и през есен 2025-а. Бохемските дрехи обаче са с по-женствена енергия сякаш тази есен. Във визиите по модните подиуми имаше ключови артикули като ефирни блузи, плетива и якета, наслоени върху макси поли, и богати бродирани материи. Тези развяващи се силуети стоят отлично с равни обувки, ниско носени колани и многопластови бижута, по-специално дълги висулки, тенденция, която наблюдавахме през цялото лято и ще продължи и през есента.

