8 навика, които издават личността ви

Всеки е имал моменти, в които се е питал как го възприемат другите. Някои хора се интересуват много от хорското мнение, за други то няма чак такова голямо значение. Каквато и да е нагласата ви към това, има някои скрити навици в поведението ви, които издават много повече за личността ви на другите хора, отколкото изобщо предполагате.

Кои са скритите навици, които говорят много за вас на другите?

1. Избягвате конфликт, вместо да се изправите пред него.

Някои хора нямат никакъв проблем с това да се изправят и да отстояват себе си в конфликт. Докато други изпитват тревожност от това да спорят и да излагат аргументи. Те предпочитат да си замълчат, да избегнат скандала, да не влизат в полемики дори да са дребни. Ако действате по този начин, със сигурност хората около вас забелязват поведението ви.

Това автоматично им подсказва, че вие сте несигурни, с ниско самочувствие, изпитвате страх да отстоявате себе си, склонни сте да потъпквате себе си, само за да избегнете напрежение от какъвто и да е тип.

2. Нарушавате обещанията си.

Този навик може да не ви се струва нещо кой знае какво, но за другите определено говори много. Хората около вас няма да разчитат на вас, ще ви избягват, когато имат нужда от съвет или помощ. Ако постоянно давате обещания, които не спазвате, това ще ви направи да изглеждате ненадеждни, вятърничави, безотговорни към собствения си живот и към хората в него.

