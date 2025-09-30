IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
20 неща, които мъжете обожават у жените

Те означават много за мъжете

30.09.2025 | 18:22 ч. 9
Снимка: istock

Снимка: istock

Любовта е в малките неща. Всеки малък женски жест прави впечатление на мъжете. Много често от значение остават точно тези малки неща, които може би не забелязвате и правите несъзнателно, но те оказват много по-голямо влияние върху мъжката любов и обич, върху мъжкото привличане. 

Кои са 20-те малки неща, които мъжете обожават у жените?

1. Да лежите върху гърдите му. 
2. Да поискате помощ за нещо дребно. 
3. Да направите първата крачка. 

4. Да му пишете първа. 
5. Да му казвате, че го уважавате или че му се възхищавате. 
6. Да му споделите как се чувствате всъщност, но да сте максимално искрена. 
7. Да гризвате устната му леко, докато го целувате. 

Източник:  20 малки неща, които мъжете обожават у жените

