IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 119

Комикът Пийт Дейвидсън се подготвя за бащинството

Скоро ще стане татко за първи път

30.09.2025 | 21:32 ч. 3
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Пийт Дейвидсън е готов да се отдаде на бащинството.

31-годишният комик се готви за най-важния период от живота си досега. Той ще стане татко за първи път скоро.  Приятелката му Елси Хюит обяви, че е бременна през юли и двамата са много развълнувани.

"Пийт и Елси са страхотно, а и двамата са толкова развълнувани, че ще станат родители. Пийт се подготвя по всеки начин, по който може; от това да помага за направата на детската стая, до това да се увери, че Елси се чувства подкрепяна във всяка стъпка от пътя; и е очевидно как няма търпение за бащинството. Той говори за това как това е най-значимият период от живота му досега и той наистина прегръща това", коментира източник на "People".

Още за връзката им четете в teenproblem.net

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

звезди Пийт Дейвидсън бащинство Елси Хюит бебе
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem