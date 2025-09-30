Комикът Пийт Дейвидсън се подготвя за бащинството

Пийт Дейвидсън е готов да се отдаде на бащинството.

31-годишният комик се готви за най-важния период от живота си досега. Той ще стане татко за първи път скоро. Приятелката му Елси Хюит обяви, че е бременна през юли и двамата са много развълнувани.

"Пийт и Елси са страхотно, а и двамата са толкова развълнувани, че ще станат родители. Пийт се подготвя по всеки начин, по който може; от това да помага за направата на детската стая, до това да се увери, че Елси се чувства подкрепяна във всяка стъпка от пътя; и е очевидно как няма търпение за бащинството. Той говори за това как това е най-значимият период от живота му досега и той наистина прегръща това", коментира източник на "People".

