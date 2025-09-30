Лятото си отиде и трудностите свършват за тези зодии

Лятото беше трудно за тези зодии, но с есента, хладният полъх, окапването на листата и настъпването на уютния сезон - животът им напълно се променя. Сега енергията вече е друга и нещата стават доста по-есни за тях. Най-лошото е отминало, те ще се почувстват по-добре, по-весели, ще постигат всичко с минимални усилия. Ето кои са късметлиите, според "Your Tango".

Овен

Сатурн, планетата на дисциплината, беше в техния знак през по-голямата част от лятото. И това беше трудно за тях. Но сега Сатурн се върна в Риби. Така Овните отново ще усещат лекота и животът им ще стане по-лесен. Тези огнени зодии ще се чувстват по-щастливи. Може да започнат нова романтична връзка или да стартират нов креативен проект. Нека имат още малко търпение. Животът се променя към по-добро, стига да са постоянни в усилията си.

Скорпион

Скорпионите определено имаха по-трудно лято от повечето зодии, но животът им става по-лесен сега, когато то свърши. Те получават повече възможности да се забавляват. А и любовният им живот се подобрява. Става романтичен и вълнуващ. Но това не е всичко. Тези водни зодии може да започнат работа по творчески проект. Сега може да им се струва, че нямат достатъчно добра основа за него. Но през февруари той получава тласък, което значи, че животът им се подобрява в дългосрочен план.

