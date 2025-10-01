Джош Хартнет е приет в болница след катастрофа с полицейски автомобил

Джош Хартнет е бил приет за кратко в болница след предполагаем сблъсък между неговия автомобил, в който е пътувал, и автомобил на канадската полиция миналата седмица.

47-годишният актьор е пътувал с колата си, когато е бил ударен от патрулен автомобил на Кралската полиция на Нюфаундленд в Сейнт Джоунс, столицата на провинция Нюфаундленд, Канада, в четвъртък, 25 септември. Според изявлението на полицията, Хартнет е бил на пасажерската седалка, а шофьор е бил 59-годишен мъж.

Представител на звездата от „Пърл Харбър“ обяви пред списание People, че актьорът е бил прегледан в близка болница, преди да бъде изписан и да се върне на работа.

