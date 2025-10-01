IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Джош Хартнет е приет в болница след катастрофа с полицейски автомобил

Актьорът е катастрофирал в Канада

01.10.2025 | 16:40 ч. 0
Снимка: Getty Images

Джош Хартнет е бил приет за кратко в болница след предполагаем сблъсък между неговия автомобил, в който е пътувал, и автомобил на канадската полиция миналата седмица.

47-годишният актьор е пътувал с колата си, когато е бил ударен от патрулен автомобил на Кралската полиция на Нюфаундленд в Сейнт Джоунс, столицата на провинция Нюфаундленд, Канада, в четвъртък, 25 септември. Според изявлението на полицията, Хартнет е бил на пасажерската седалка, а шофьор е бил 59-годишен мъж. 

Представител на звездата от „Пърл Харбър“ обяви пред списание People, че актьорът е бил прегледан в близка болница, преди да бъде изписан и да се върне на работа. 

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

Джош Хартнет
Новини
