L'oreal Paris събра иконите на Холивуд и модата за епично дефиле

Където свободата среща модата. Където жените са заедно, независимо от възрастта и професията си. Където сестринството се хваща за ръце на всяка стъпка. От сърцето на Париж право в нашите домове – смели, разнообразни, безкомпромисни. Всеки поглед – изявление. Всяка стъпка – празник. Защото самочувствието не е тенденция. То е характер. Пред очите на света те отново го направиха – звездите на L'Oreal Paris доказаха, че за стила няма възрастова граница.

На 29 септември в 21:00 часа парижко време L'Oreal Paris трансформира площада пред парижката община в сцена, която почита това, което наистина има значение – овластяващото чувство да знаеш, че си заслужаваш. В сърцето на Париж, по време на Седмицата на модата, марката съчета красота, мода и феминизъм, за да насочи вниманието към силата на самочувствието.

Тазгодишното ревю преосмисли емблематичното френско мото в нова перспектива – Liberte (свобода). Egalite (равенство). Sororite (сестринство) – мощно честване на сестринството и солидарността. Защото вярата в себе си не трябва да е лукс, а даденост.

Като официален партньор на Седмицата на модата в Париж, L'Oreal откри събитието с незабравимо дефиле, което отново събра иконите на Холивуд и модата на едно място. За нощ, изпълнена с вълнение, стил и красота. Където всяка стъпка на подиума потвърди простата истина – ти си заслужаваш.

На сцената в Париж се качи мощна група посланици на марката, които въплъщават сила и увереност – Кендъл Дженър, Хелън Мирън, Ева Лонгория, Джилиън Андерсън, Анди Макдауъл, Мари Боше, Аджа Наоми Кинг, Лума Гроте и още много други.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg