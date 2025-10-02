Дженифър Лорънс: Случващото се в Газа е чиста форма на геноцид

Дженифър Лорънс застана открито в подкрепа на Палестина по време на пресконференция на филмовия фестивал в Сан Себастиан в петък, като заяви, че случващото се в Газа е „чиста форма на геноцид“.

Носителката на „Оскар“ е в Испания, за да представи новия си филм „Die My Love“, както и да приеме престижната награда „Доностия“. Въпреки опитите на модераторите да спрат въпросите за войната, Лорънс не ги отбягна и изрази мнението си в края на събитието.

„Ужасена съм и това е потресаващо. Случващото се е чиста форма на геноцид и е недопустимо. Страх ме е за децата ми, за всички наши деца“, каза актрисата.

Тя обърна внимание и на състоянието на политиката в САЩ, като подчерта колко я натъжава, че липсата на уважение и нормален обществен разговор вече ще изглеждат естествени за подрастващите.

„Младите, които днес гласуват за пръв път, ще приемат за нормално това, че в политиката няма морал, че политиците лъжат и няма никакво съчувствие. А хората трябва да помнят – ако си затваряш очите за случващото се в една част на света, скоро то ще стигне и до твоята врата“, каза Лорънс.

Въпреки ясната си позиция, Лорънс подчерта, че не е работа на артистите да решават глобалните политически проблеми: „Иска ми се да можех да направя или кажа нещо, което да промени тази сложна и срамна ситуация. Това разбива сърцето ми. Но реалността е, че ако говорим прекалено много, думите ни ще се използват, за да наливат още масло в огъня. А отговорността е на избраните от нас политици.“

„Искам хората да останат фокусирани върху истинските виновници и върху това какво могат да направят самите те, особено когато идват избори. Не актьорите и артистите, които се опитват да защитят свободата на изкуството и словото, трябва да бъдат превръщани в изкупителни жертви“, допълни тя, цитирана от Variety.

По-рано в конференцията Лорънс призна, че свободата на словото и изразяване в Америка е „под атака“, което прави филмовите фестивали още по-важни.

„Това са местата, където можем да споделяме историите си, да се свързваме, да учим едни от други и най-важното – да осъзнаем, че всички сме свързани, всички имаме значение и всички заслужаваме съчувствие и свобода“, категорична е тя.