Сидни Суийни и Скутър Браун - на върха на щастието

Много си подхождат

04.10.2025 | 00:25 ч. 0
Снимка: Getty Images

Сидни Суийни и Скутър Браун имат доста общо помежду си.

Явно връзката между 28-годишната актриса и 44-годишният музикален мениджър се развива добре. "Той мисли, че тя е умна, мила и забавна, и тя оценява това как той наистина я вижда такава каквато е, зад всичкия шум.", коментира източник на "People".

Казва се още, че приятелите на Сидни са "наистина щастливи за тази връзка".

А приятелите на Скутър "също са доволни да го виждат със Сидни".

"Те казват, че от много време не са го виждали така установен във връзка, и те могат да видят колко много той ѝ се възхищава", разказва източникът.

Още за отношенията им четете в teenproblem.net

звезди двойка Сидни Суийни Скутър Браун връзка
