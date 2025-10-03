Идва Луната на ловеца - какво чака зодиите?

На 7-и октомври, вторник, ни очаква пълнолуние в Овен. То се нарича още Луната на ловеца. И не е обикновено събитие. На фокус са сблъсъците между партньорство и независимост, действие и баланс. Ще трябва да бъдем решителни и смели. Куражът сега е нужен и ни чака ново начало. Ето какво да очаква всяка зодия, според британското "ELLE".

Овен

Пълнолунието е в техния знак - усещат всичко интензивно сега. Нека вложат огнената си енергия в проекти, които са наистина значими, а не да прегарят, заради приоритети на други хора. Лидерските им качества са подчертани, да ги използват мъдро.

Телец

По време на Луната на ловеца на фокус е подсъзнанието, заровените емоции сега се показват. Нека си почиват, когато трябва, но да не използват грижата за себе си като извинение, за да избегнат някои необходими разговори. Сега не трябва да са чак такива инати.

Близнаци

Приятелствата и социалните групи сега заемат централно внимание. Време е да оценят кои връзки са реципрочни и кои само отнемат от ценната им енергия. Комуникационните им дарби са подсилени сега - да ги използват, за да поставят някои граници.

